Projektion auf Kühlturm : Proteste gegen Kraftwerk Datteln gehen weiter

Mit Bannern und Projektionen demonstrierten am Mittwoch erneut Aktivisten gegen das Kraftwerk 4 in Datteln (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Datteln Im Streit um den Kohleausstieg wollen Umweltschützer weiter das Kraftwerk Datteln in den Fokus rücken. Diesmal kam Greenpeace mit Projektoren und warf das Porträt eines finnischen Konzernchefs auf den Kühlturm.

Die Proteste gegen eine Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 sind auch am Mittwoch weitergegangen. Waldbesetzter der Umweltorganisation Greenpeace projizierten am frühen Morgen eine in Flammen stehende Erdkugel auf den Kühlturm des Kraftwerks. Auch der Spruch „Kohle zerstört unsere Zukunft“ war zu lesen. „Es ist grotesk, dass trotz beschlossenen Kohleausstiegs mit Datteln 4 noch ein weiteres Kohlekraftwerk in Betrieb gehen soll“, sagte Greenpeace-Klimaexpertin Anike Peters zu der Aktion.