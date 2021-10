Protest gegen geplantes Versammlungsgesetz : Warnung vor Krawallen bei Demonstration in Köln

Bei einer früheren Demonstration des Veranstalter-Bündnisses am 26. Juni in Düsseldorf war es zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen Polizisten und Demonstranten verletzt worden waren. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Am Samstag wollen in Köln Tausende gegen das geplante Versammlungsverbot der Landesregierung protestieren. Linksautonome und Ultras werden erwartet. Die Polizei will massive Kräfte einsetzen.