Zeichen des Neuanfangs : Prognose 2020: NRW-Wald leidet weiter

Abgestorbene Fichten stehen im Nationalpark Eifel in der Sonne. (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Borkenkäferplage, Trockenheit, Baumsterben - für den Wald in NRW geht ein schlimmes Jahr zu Ende. 2020 kommt es für die Fichte wohl noch mal heftiger. Aber auf den Kahlflächen wird es erste Zeichen für einen erneuerten Wald geben.

Trotz des dramatischen Zustandes der Wälder in Nordrhein-Westfalen sieht der Landesbetrieb Wald uns Holz für 2020 auf den Kahlflächen kleine Zeichen des Neuanfangs. „Wir werden mit den Waldbesitzern versuchen, die Flächen, auf denen keine Bäume stehen, wiederzubewalden“, sagte der Leiter des Landesbetriebs, Andreas Wiebe.

Das werde aus ökonomischen und ökologischen Gründen eine Mischung aus dem sein, was selbst nachwachse und was nachgepflanzt werde. Ziel sei am Ende eine breite Mischung von Baumarten, um dem Klimawandel gewachsen zu sein.