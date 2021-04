Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Wirtschaftsstudie : Prognos: Region Aachen holt Abstand auf

Entwicklungen wie der Supercomputer im Forschungszentrum Jülich bergen Potenziale für das Wirtschaftswachstum der Region Aachen – zu diesem Ergebnis kommt die Prognos AG in ihrer neuen Studie. Foto: Forschungszentrum Jülich/Sascha Kreklau/Sascha Kreklau

Interaktiv Aachen Medizinisch ausgebildete Ersthelfer werden per App über einen Notfall in der Nähe informiert. Erforderliche Hilfmittel schweben mit einer unbemannten Drohne zum Unglücksort. Klingt wie Science Fiction, könnte aber in der Region Aachen bald Realität sein. Zumindest wenn man der aktuellen Prognos-Wirtschaftsstudie Glauben schenkt.