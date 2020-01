Letzte Umarmung : „Prof. Dr. D.“ wegen Mordversuchs vor Gericht

Düsseldorf „Prof. Dr. D.“ soll versucht haben, seine 33 Jahre jüngere Frau zu ermorden. Heimtückisch und von hinten - mit einem Fleischermesser. Das Geschehen im vornehmen Düsseldorf-Oberkassel beschäftigt seit Montag das Landgericht.

Um eine letzte Umarmung auf dem Pflegebett soll er seine Frau gebeten und dann ein Fleischermesser unter dem Kopfkissen hervorgezogen haben. Ein 74-jähriger Ingenieur, laut eigenem Facebook-Profil „Prof. Dr.“, muss sich seit Montag wegen versuchten Mordes aus Eifersucht in Düsseldorf vor dem Landgericht verantworten. Während er beim Prozessauftakt bereitwillig sein Leben schilderte, wollte er über die Tat noch nicht sprechen.

Dann habe sie ein Brennen an ihrem Hals gespürt und das Messer gesehen. „Ich gucke keine Horrorfilme und war plötzlich selbst in einem“, berichtete die 40-Jährige. Sie habe seinen Arm mit aller Kraft weggedrückt und um Hilfe geschrien. Ihr Sohn habe ihren von den Schreien alarmierten Nachbarn in die Wohnung gelassen. Der habe dem Mann das Messer wegnehmen können.