Pflege : Private Pflegeanbieter warnen vor Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen

In NRW fehlen zahlreiche Plätze in der Kurzzeitpflege (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Die meisten pflegebedürftigen Menschen werden zuhause gepflegt. Doch wenn ein kurzer Heimaufenthalt erforderlich ist, finden sie oft nicht sofort einen Platz. Pflegeanbieter schlagen nun Alarm.

In NRW gab es nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums Ende 2017 insgesamt rund 180.000 stationäre Pflegeplätze. Davon waren gut 2000 Plätze nur für die Kurzzeitpflege nutzbar und rund 13.300 sowohl für Kurzzeit- als auch für Dauerpflege. Kurzzeitpflege ist ein befristeter Aufenthalt im Heim, etwa wenn nach einem Krankenhausaufenthalt niemand da ist, um einen gebrechlichen oder kranken Menschen zu Hause zu versorgen. Insgesamt gibt es in NRW mehr als 2200 Pflegeheime.

Allein in NRW werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums fast 600.000 Menschen zuhause gepflegt. Patientenschützer fordern einen Rechtsanspruch auf einen Kurzzeitpflege-Platz. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte Mitte 2019 angekündigt, Kurzzeitpflege künftig auch in Krankenhäusern zu ermöglichen.

Mit dem prognostizierten Anstieg der Pflegebedürftigen in NRW auf über 900.000 im Jahr 2035 werden nach bpa-Einschätzung viel mehr Pflegeplätze benötigt. „Wir brauchen Zehntausende mehr in den nächsten fünf bis zehn Jahren“, sagte Grote. „Aber wir befürchten, dass bestehende Plätze in Teilen ab kommendem Jahr sogar wegfallen.“ Grund sei eine Gesetzesänderung ab 1.1.2021. Bei gemieteten Pflegeheimen, die seit 2003 an den Markt gingen, werde die Refinanzierung der Investitionskosten dann um bis zu 30 Prozent gekürzt. Das seien für ein Heim bis zu 200.000 Euro weniger im Jahr. In NRW sind mehr als 1700 Einrichtungen Mitglied beim bpa.