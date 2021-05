Angst vor Corona : Post stellt in Duisburger Sackgasse nicht mehr direkt zu

Post stellt in Duisburger Sackgasse nicht mehr direkt zu

Keinen Abstand, keine Maske: Situation sei für Zusteller durch distanzloses Verhalten vieler Anwohner nicht mehr tolerabel gewesen, sagt das Unternehmen.

Aus Sorge vor Infektionen mit dem Coronavirus stellt die Deutsche Post seit Wochen in einer Sackgasse in einem Duisburger Viertel keine Sendungen mehr in die Hausbriefkästen zu. Die Situation für Zusteller sei durch distanzloses Verhalten vieler Anwohner, die zumeist auch keine Masken trügen, nicht mehr tolerabel gewesen, sagte die Sprecherin der Deutschen Post, Britta Töllner.