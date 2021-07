Corona-Langzeitfolgen : Die Aachener Pioniere der Post-Covid-Ambulanz

Wer eine Fatigue hat, leidet unter einem dauerhaften Erschöpfungsgefühl – ein mögliches Long-Covid-Symptom. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Aachen Auch wer nur leicht an Covid-19 erkrankt, kann von Langzeitfolgen betroffen sein. An der Aachener Uniklinik betreut die Ärztin Kathrin Reetz mit ihrem Team seit fast einem Jahr Patienten in einer speziellen Post-Covid-Sprechstunde.