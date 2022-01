Messerattacke in Aachen : Polizisten stoppen Angreifer mit Schüssen

Foto: dpa/Julian Stratenschulte Nach den Schüssen leisteten die Polizeibeamten noch Erste Hilfe, ehe der Mann von Rettungskräften und einem Notarzt behandelt wurde und in die Uniklinik Aachen gebracht wurde.

Aachen Polizisten haben in Aachen am späten Mittwochnachmittag einen Mann niedergeschossen – offenbar in Notwehr. Ersten Erkenntnissen zufolge schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hüllt sich noch in Schweigen.