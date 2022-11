Umstrittene „Taser“ : Polizisten erhalten auch in unserer Region Elektroschockwaffen

Aachen Das Land will bis Ende des Jahres sieben weitere Polizeibezirke mit den politisch umstrittenen „Tasern“ ausrüsten. Auch eine Behörde in unserer Region wird die Elektroschockwaffen bald einsetzen.

Auch auf den Straßen der Städteregion Aachen werden Polizeibeamte in Kürze Elektroschockwaffen einsetzen können. Das Aachener Polizeipräsidium ist eine der sieben weiteren Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen, die bis zum Ende dieses Jahres mit „Tasern“ ausgerüstet werden sollen. Dies bestätigte die Behörde unserer Zeitung auf Anfrage.

Dass man sich eher bedeckt hält, was Details zum Tasereinsatz angeht, liegt vermutlich daran, dass die Waffen umstritten sind. In Dortmund hatte es zuletzt zwei Todesfälle bei Polizeieinsätzen gegeben, bei denen auch ein Taser verwendet worden war. Ungeklärt ist bislang, welche Rolle die Elektroschockgeräte bei den Todesfällen spielten.

Auch politisch birgt das Thema im schwarz-grün regierten NRW einiges an Zündstoff. Während die Grünen den Einsatz ablehnen, will Innenminister Reul die Polizei im Land am liebsten so schnell wie möglich flächendeckend mit den Elektroschockgeräten ausrüsten. Im Landtag zog er zuletzt eine positive Bilanz. Seit Beginn der Erprobungsphase im vorigen Jahr habe es keinen Todesfall gegeben, sagte er.