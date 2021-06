Prozess um ermordete Kinder : Polizisten entdeckten keine Kampfspuren

Siegel der Polizei hängen an einer Wohnungstür in einem Wohnhaus. Eine damals 27 Jahre alte Mutter soll hier fünf Kinder umgebracht haben (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Wuppertal Im Prozess um den Mord an fünf Kindern haben die Polizisten ausgesagt, die als erstes am Tatort eintrafen. Sie berichten von einer „Ausnahmesituation“.

Im Prozess um den Mord an fünf Kindern in Solingen haben die Polizisten, die als erste am Tatort eintrafen, keine Kampfspuren vorgefunden. Ein 28 Jahre alter Beamter berichtete am Montag dem Wuppertaler Landgericht, er habe an der Wohnung mehrfach geklingelt, geklopft und gerufen. Nachdem keine Reaktion erfolgte, habe er die Tür aufgetreten.