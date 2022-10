Ermittlungen : Polizist erschießt mutmaßlichen Angreifer in Zülpich

Polizist erschießt mutmaßlichen Angreifer in Zülpich

Polizisten und Polizeifahrzeuge stehen in Zülpich. Foto: dpa/-

Zülpich Ein Polizist hat in Zülpich einen mutmaßlichen Randalierer erschossen, der Beamte mit einem Messer angegriffen haben soll.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn waren die Beamten der Polizei Euskirchen am Montagmittag gegen 13.45 Uhr nach Zülpich-Linzenich gerufen worden. Eine Anruferin habe angegeben, dass ein Mann versuche, gewaltsam in das Haus seiner Eltern zu gelangen. Vor Ort hätten die Polizisten den Tatverdächtigen angetroffen.