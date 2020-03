In Aachen gestohlen : Polizei sucht mit Fotos nach EC-Karten-Betrügerin

Aachen/Düren/Kerpen Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einer unbekannten Betrügerin. Sie hatte versucht, mit einer in Aachen gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben.

Die Aufnahmen wurden in einer Bank in Kerpen-Siersdorf gemacht. Dort benutzte die Tatverdächtige am 14. Juli 2019 gegen Mitternacht die EC-Karte. Seitdem suchen die Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen nach ihr.

Am Tag zuvor hatte sich ein Trickdieb unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines älteren Mannes verschafft und in einem unbeobachteten Moment seine Geldbörse mitsamt der Karte entwendet. Noch am gleichen Tag wurde mit dieser Karte Geld im Bereich Düren abgehoben. Beim Abhebeversuch in Kerpen-Sindorf wurde die betreffende EC-Karte dann eingezogen.