Bandentrickdiebstähle : Polizei sucht Eigentümer von Schmuckstücken

Aachen/Düren Eine Bande von Trickdieben hat auch in der Region um Aachen und Düren zugeschlagen. Die Polizei sucht nun nach den rechtmäßigen Eigentümern des sichergestellten Schmucks.

Seit mehreren Monaten ermittelt das Kriminalkommissariat gegen eine Bande von Wohnungseinbrechern, die in der Region um Aachen und Düren als auch überregional in Düsseldorf, Kaarst, Mülheim an der Ruhr, Ludwigsburg und Karlsruhe in Baden-Württemberg Einbrüche begangen haben.