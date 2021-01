Am Aachener Kreuz : Polizei stoppt Falschfahrer und schlägt Autoscheibe ein

Am Aachener Kreuz

Aachen Ein Falschfahrer verursacht am Aachener Kreuz einen Unfall. Unbeirrt setzt er seine Fahrt vor – bis er von der Polizei gestoppt wird. Die Beamten schlagen die Seitenscheibe seines Wagens ein und nehmen den mutmaßlich alkoholisierten Mann fest.

Gegen 18.15 Uhr am Freitag meldeten mehrere Anrufer einen auf dem Überholstreifen fahrenden Falschfahrer am Aachener Kreuz, berichtet die Polizei. Der Mann fuhr demnach auf der Richtungsfahrbahn Heerlen der Autobahn 4 in Richtung Köln. Kurz hinter der Anschlussstelle Aachen-Zentrum sei sein Auto mit dem Wagen einer 31-Jährigen seitlich zusammengestoßen und daraufhin mit der Mittelplanke kollidiert.