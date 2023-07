Lebensgefährliche Ecstasy-Pillen : Polizei stellt große Mengen „Blue Punisher“ in Moers sicher

In Moers und Kamp-Lintfort stellten die Ermittler insgesamt 38 Kilogramm Drogen sicher, darunter 1200 Stück der blauen Ecstasy-Tabletten: „Blue Punisher“. Foto: RP

Düsseldorf Die blauen Pillen haben bereits für Todesfälle gesorgt, auch in NRW wurden sie schon entdeckt. Nun konnte die Polizei im Kreis Wesel riesige Mengen „Blue Punisher“ sicherstellen. NRW-Innenminister Reul spricht eine Warnung aus.

Von Christian Schwerdtfeger

Der Polizei ist im Kreis Wesel ein großer Schlag im Kampf gegen Drogenkriminalität gelungen. In Moers und Kamp-Lintfort stellten die Ermittler insgesamt 38 Kilogramm Drogen sicher, darunter 1200 Tabletten der Ecstasy-Sorte „Blue Punisher“, die als extrem gefährlich gilt.

Am 4. Juli hatten sich nach Polizeiangaben zunächst vier Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren in Moers gegen 18.15 Uhr am Dresdener Ring getroffen. Dort holten sie in Taschen einen Teil der Drogen aus dem Kofferraum eines Autos. „Die Betäubungsmittel wollten sie dann in die Wohnung eines der beteiligten Männer in Moers bringen“, teilte die Polizei mit.

Eine Spezialeinheit der Polizei konnte die vier Männer beim Transport festnehmen. Bei einer Durchsuchung einer weiteren Wohnung in Kamp-Lintfort konnten die Ermittler weitere Drogen und Geld sicherstellen, darunter insgesamt 3000 Ecstasy-Pillen und etwa 1,1 Kilogramm Kokain.

Bei dem Hauptbeschuldigten soll es sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Moers handeln. Ihm wird unter anderem unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen. Alle anderen Beteiligten kommen aus Moers und Solingen. Ein Richter am Amtsgericht Moers ordnete für drei der Verdächtigen Untersuchungshaft an. Ein 19-jähriger mutmaßlicher Täter kam gegen (Melde-)Auflagen wieder auf freien Fuß.

Bei der Tablette „Blue Punisher“ handelt es sich um eine Ecstasy-Pille, die ein bestimmtes Prägemotiv aufweist. Die Form ähnelt einem Diamanten und die Prägung ist an das Logo des Marvel-Charakters „The Punisher“ (zu Deutsch: „Der Bestrafer“) angelehnt.

Die Ecstasy-pille „Blue Punisher“ als Nahaufnahme. Foto: dpa/-

Die Droge ist in bestimmten Kreisen offenbar auch schon in NRW etwas länger in Umlauf. „Die Kreispolizeibehörden haben dem Landeskriminalamt NRW in den beiden vergangenen Jahren Tabletten mit diesem Prägemotiv zur kriminaltechnischen Untersuchung übersandt“, hieß es aus dem NRW-Innenministerium. „Insofern ist es auch in NRW bereits zu Sicherstellungen von Ecstasy-Tabletten mit diesem oben beschriebenen Prägemotiv gekommen.“ So hat die Polizei in NRW bereits in diesem Jahr auf einem Festival Punisher-Pillen sichergestellt, „allerdings ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass es sich um rosafarbene Tabletten handelte“, so das NRW-Innenministerium.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte unserer Redaktion: „Wir lassen die Drogendealer nicht gewähren und machen ihr Geschäftsmodell kaputt. Die gute Ermittlungsarbeit in Moers und Kamp-Lintfort ist ein klarer Beweis dafür. Trotzdem sind noch zu viele Drogen im Umlauf - gerade Partydrogen“, sagte Reul. „Auch wenn die jungen Leute glauben, dass die Party mit den bunten Pillchen besser wird, kann das richtig gefährlich werden. Der gewünschte Partytrip kann zu einem fatalen Todestrip werden“, sagte Reul weiter. Er verwies darauf, dass es im Jahr 2021 allein in Nordrhein-Westfalen über 700 Drogentote gegeben habe. „Damit sterben mehr Menschen an Drogen als im Straßenverkehr. Lassen Sie die Finger von Drogen. Was da drin ist und wo das Zeug herkommt, kann niemand sicher sagen.“

Durch die Einnahme von Ecstasy kann laut NRW-Innenministerium eine Steigerung des Blutdrucks, eine Beschleunigung der Herzfrequenz bis hin zu Herzrasen, Muskelkrämpfen, Erweiterung der Pupillen, Schwitzen, Verkrampfungen der Kiefermuskulatur, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Hitze- und Kältewallungen oder motorische Unruhe ausgelöst werden. „Dazu kann es zu Angstgefühlen, Verwirrtheit, Wahnvorstellungen und Panikattacken kommen. Warnsignale wie Erschöpfung, Schmerz sowie Durst- und Hungergefühl werden unterdrückt“, hieß es aus dem NRW-Innenministerium.