Razzia an sieben Orten : Drogenring in Euskirchen und Düren gesprengt

Kreis Euskirchen/Kreis Düren Einen möglicherweise überregional aktiven Drogenring hat die Polizei am Montag in den Kreisen Euskirchen und Düren ausgebhoben. Drei Männer und eine Frau wurden in ihren Wohnungen festgenommen.

Bei sechs Durchsuchungen im Kreis Euskirchen und einer im Kreis Düren wurden insgesamt 15 Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, 150 Gramm des Ecstasy-Grundstoffs MDMA und etwa 500 Ecstasy-Pillen beschlagnahmt. Der Verkaufswert liegt laut Polizei bei rund 200.000 Euro.

In der Dürener Wohnung wurden geringe Mengen Marihuana und 12.000 Euro sichergestellt, die laut Polizei vermutlich aus Dealergeschäften stammen. In allen Wohnungen fanden die Ermittler Datenträger.

Wochenlange verdeckte Ermittlungen gegen die verdeckt handelnde Gruppe, so meldete die Polizei Euskirchen am Dienstag, mündeten in schwierige und langwierige kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die Drogendealer weit über den Kreis Euskirchen, bis ins Ruhrgebiet hinein, agierten.

Die festgenommenen Männer sind im Alter von 21 bis 25 Jahren, die Frau 26 Jahre. Der 25-jährige Haupttatverdächtige wird nach Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird Einfuhr und Handel von Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen.

(red/pol)