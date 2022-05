Razzia auch in Würselen und Aachen : Polizei gelingt Schlag gegen Diebesbande

Razzia auch in Würselen und Aachen

Insgesamt sieben Immobilien in Aachen und Würselen wurden von der Bundespolizei am Montag durchsucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Aachen/Würselen Bandendiebstahl und Hehlerei lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen mehrere Personengruppen im ganzen Bundesgebiet. Im Zuge der Ermittlungen wurden nun Wohnungen und Gewerbeobjekte auch in der Region Aachen durchsucht.

Die Bundespolizei hat am Montag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld gemeinsam mit der Landespolizei acht Wohnungen und drei Gewerbeobjekte im Raum Aachen, Essen und in Bremen durchsucht. Anlass war ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls von Waren im Wert von über 600.000 Euro. Unter den durchsuchten Objekten waren sieben in Aachen und Würselen, wie die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.