Toter in Mönchengladbach : Polizei geht von Mord im Drogenmilieu aus

Die Polizei in Mönchengladbach geht von einem Mord im Drogenmilieu aus (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach Bei dem Mord an einem 40-Jährigen in Mönchengladbach hat es sich der Polizei zufolge um eine Tat im Drogenmilieu gehandelt. Der 28-jährige Verdächtige ist polizeibekannt.

Der mutmaßliche Täter habe bereits in der Vergangenheit mit Drogen zu tun gehabt und sei deshalb erkennungsdienstlich behandelt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Am Tatort hatten die Ermittler eine Vielzahl von Spuren entdeckt, darunter auch Hand- und Fingerabdrücke. Die Spuren führten die Ermittler schließlich auf die Fährte des 28-jährigen Verdächtigen.

Die Leiche hatte mehrere Wochen in einer Wohnung in Mönchengladbach gelegen, bis sie entdeckt worden war. Nachbarn hatten das 40-jährige Opfer vermisst und Rettungskräfte alarmiert. Die Ermittler konnten noch Spuren massiver Gewalt an Kopf und Hals feststellen.

Der 28-Jährige war daraufhin am vergangenen Donnerstag in Mönchengladbach festgenommen worden. Ein Haftrichter hatte am Freitag Untersuchungshaft wegen Mordverdachts angeordnet. Das Motiv der Tat sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es am Mittwoch.

(dpa)