Nach „Aktenzeichen XY“ : Polizei erhält neue Hinweise in ungeklärtem Kölner Mordfall

Köln Nach der Ausstrahlung in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat die Polizei im Fall einer während der Karnevalszeit 1988 in Köln getöteten Frau einzelne Hinweise bekommen.

Es habe fünf Anrufe gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagvormittag. Nun wird geprüft, ob diese weiterhelfen und sich daraus neue Ermittlungsansätze ergeben. Der Fall war am Mittwochabend Thema in der ZDF-Sendung gewesen, in der ungelöste Kriminalfälle vorgestellt werden.