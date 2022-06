Öffentlichkeitsfahndung : Polizei Aachen sucht Mann mit Waffe

Mit diesem Foto, auf dem auch seine Begleiterin abgebildet ist, sucht die Polizei nach dem Mann, der Anfang Mai in der Elisengalerie in Aachen Passanten mit einer Waffe bedroht haben soll. Foto: Staatsanwaltschaft Aachen

Aachen Ein Unbekannter richtet in der Elisengalerie in Aachen eine Waffe auf Passanten. Die Polizei ermittelt – bislang vergeblich. Die Bevölkerung soll helfen.

Nach der Drohung mit einer Schusswaffe suchen Polizei und Staatsanwaltschaft einen unbekannten Mann. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen hätten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt, so dass das Amtsgericht Aachen einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen hat, hieß es am Mittwochvormittag von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Gesucht wird ein Mann, der am 6. Mai 2022 gegen 17.30 Uhr in der Elisengalerie in Aachen eine Schusswaffe gezeigt und auf Passanten gerichtet hat. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.