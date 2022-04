„Narcoland“ : Podcast von AZ und AN für Grimme Online Award nominiert

Aachen/Köln „Narcoland – Das Meth-Kartell im Dreiländereck“ begibt sich auf Spuren der Droge in der Grenzregion. Der Podcast unserer Zeitung ist nun für den renommierten Grimme Online Award nominiert worden.

Der Podcast „Narcoland“ unserer Zeitung ist für den renommierten Grimme Online Award nominiert worden. Das hat das Grimme-Institut am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Köln bekanntgegeben.

„Narcoland“ ist einer von sieben Nominierten in der Kategorie Information. Insgesamt sind 27 deutschsprachige Online-Angebote in vier Kategorien nominiert. Die acht Preisträger sowie der Publikumspreis werden am 23. Juni in Köln bekanntgegeben.