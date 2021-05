„Unverschämt schwer“ : Petitionen und Lehrer-Kritik nach Abi-Klausuren

Düsseldorf Die Abiturienten in NRW haben ein schweres Jahr hinter sich. Viele haben ihre Klassenzimmer kaum von innen gesehen. Ausgerechnet in dieser Situation sollen die Mathe-Abschlussklausuren besonders schwer gewesen sein. Schüler und Lehrer sind sauer.

Zwei Internet-Petitionen gegen die aktuellen Mathe-Abi-Klausuren in NRW bekommen starken Zulauf. Eine Petition hatte am Donnerstagmorgen rund 4500 Unterstützer, die andere nach zwei Tagen knapp 3200. Die Schüler monieren zum Beispiel, die Aufgaben seien „unverschämt schwer“ gewesen – und fordern eine angepasste Bewertung oder neue Klausuren.

In der Petition einer Mülheimer Schülerin heißt es: „Die Aufgaben waren ungerecht gestellt und die Aufgabentypen wurden teils kaum, bis gar nicht im Unterricht besprochen. Im Vergleich zu den Abiturklausuren im Fach Mathematik zu den letzten Jahren, ist diese deutlich schwerer.“ Zudem habe man durch die Coronavirus -Pandemie über ein Jahr lang keinen normalen Unterricht gehabt.

Die zweite Petition betont: „Viele aus diesem Abijahrgang haben ihre Freizeit für die Vorbereitung auf das Abitur geopfert, dieses Jahr wohl besonders in der pandemischen Situation. Alle Bemühungen scheinen umsonst gewesen zu sein, denn unser Jahrgang wurde nicht zielführend auf dieses Niveau der Matheklausuren vorbereitet.“

Auch Lehrer sauer

Allerdings sind laut der Gewerkschaft GEW selbst die Lehrer sauer: „Nach Rückmeldungen aus Kolleg*innenkreisen bestätigt sich für uns der Eindruck, dass die Aufgaben wohl zu schwer und in der Zeit kaum zu schaffen waren“, ließ die Landesvorsitzende Maike Finnern am Donnerstag mitteilen.

„Insbesondere im Grundkurs Mathe waren die Anforderungen zu hoch“, so Finnern. Bei manchen Kollegen sei „der Eindruck entstanden, dass sie zwar alles Mögliche tun, um ihre Schüler*innen bestens auf die Prüfungen vorzubereiten, aber dann Aufgaben kommen, die der besonderen Prüfungssituation unter den Pandemiebedingungen nicht gerecht werden.“

Die Opposition im Düsseldorfer Landtag kritisierte am Donnerstag Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). „Dass die Ministerin an dieser Stelle nicht die nötige Weitsicht hatte und die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat, um auf diese Situation der Schülerinnen und Schüler einzugehen, ist mehr als bedauerlich“, so der SPD-Bildungsexperte Jochen Ott. „Sollten die Ergebnisse tatsächlich hinter den Erwartungen zurückbleiben, muss Ministerin Gebauer nachsteuern.“