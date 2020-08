Studie zeigt auf : Personalschlüssel in NRW-Kitas weiterhin nicht kindgerecht

Gütersloh Zu große Gruppen, zu wenig Erzieherinnen: In vielen NRW-Kitas hat sich trotz des massiven Ausbaus der Plätze bei der Personalausstattung wenig getan. Experten glauben, dass so der Bildungsauftrag auf der Strecke bleibt.

Mehr als drei von vier Kindern in Nordrhein-Westfalen besuchen einer Studie zufolge eine Kita mit zu wenig Fachpersonal. Zwar haben sich die Personalschlüssel in den Kindergärten- und Kleinkindgruppen in den vergangenen sechs Jahren geringfügig verbessert, bleiben aber weiterhin hinter den Expertenempfehlungen zurück. Das geht aus dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ hervor, das die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag veröffentlicht hat. Dazu wurden unter anderem die Daten der Statistischen Ämter der Länder und des Bundes zu Qualitäts-Gradmessern wie Personalausstattung, Gruppengröße und Qualifizierungsniveau gesammelt und abgeglichen.