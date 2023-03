Personalnot in der Kinderbetreuung : Viele Kitas müssen Wochenstunden reduzieren

Warnstreiks in Aachen : „Kollaps in Kitas ist längst Realität“ Während die Aseag-Flotte am Montag erneut stillstand, war der Busverkehr einen Steinwurf entfernt am Morgen in vollem Gang: Hunderte Beschäftigte im öffentlichen Dienst machten sich von Aachen aus auf den Weg zur zentralen Streikkundgebung in Düren.