Beeinträchtigung in der Strafverfolgung : Personalnot bremst Justiz in NRW aus

Der Personalmangel bei der Polizei, in Justizvollzugsanstalten und Gerichten hat Konsequenzen. So werden zum Beispiel Gerichtsverfahren später eröffnet oder ziehen sich in die Länge. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Das Land klagt über 120 unbesetzte Stellen in Staatsanwaltschaften. Der Richterbund sieht viel größere Mängel und eine „ungeheure Schieflage“ bei der Besoldung. Die Engpässe haben Auswirkungen auf Prozesse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Zehrfeld​

Die Überlastung der Justiz in NRW sorgt für Frust bei der Polizei und für Verzögerungen in der Strafverfolgung. Landesweit sind derzeit 120 Stellen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte unbesetzt. Zugleich stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren: 2022 gab es einen Zuwachs von 8,4 Prozent. Inzwischen wäre auch eine Vollbesetzung in den Staatsanwaltschaften völlig ungenügend, beklagt nun der Richterbund NRW: Es müssten 200 weitere Planstellen geschaffen und natürlich auch besetzt werden, um dem Aufkommen Herr zu werden. „Wir haben in NRW aktuell eine Lücke von 320 Staatsanwälten, die in Vollzeit arbeiten“, sagte der Landesvorsitzende Christian Friehoff.

Die Staatsanwaltschaften seien „stark belastet“, hatte Landesjustizminister Benjamin Limbach (Grüne) zuletzt im Interview mit unserer Redaktion erklärt und angekündigt: „Wir werden auch künftig nachjustieren müssen.“ Weil das Land aber schon die vorhandenen Posten nicht besetzt bekommt, versucht man dies zunächst mal nur in bescheidenem Rahmen. Für das kommende Jahr beantragt das Justizministerium 20 zusätzliche Stellen für Staatsanwälte. Ob sie bewilligt werden, ist angesichts der Haushaltslage unklar.

Durch Personalmangel werden Gerichtsverfahren später eröffnet oder ziehen sich in die Länge. Greifbare Folgen hat das beispielsweise, wenn Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, weil deren Dauer nicht mehr vertretbar ist. Im vergangenen Jahr geschah das nach Zahlen des Deutschen Richterbundes deutschlandweit mindestens 73 Mal, Tendenz steigend. Die meisten Fälle meldete Bayern mit 15 Entlassungen.

Info Zahl der offenen Fälle ist gewachsen Stellen NRW hat 1480 Planstellen für Staatsanwälte, 304 mehr als 2018. Davon waren zu Jahresbeginn 200 unbesetzt, jetzt sind es noch 120. Zudem fehlten 372 Rechtspfleger und Amtsanwälte. Fälle Im März gab es 226.000 unerledigte Fälle. Ein Plus von 34 Prozent in zwei Jahren, die allerdings in die Corona-Zeit fallen.

Häufig sind die Auswirkungen aber weniger eindeutig. „Die Frage ist, wann und in welcher Intensität und Tiefe die Fälle bearbeitet werden“, deutete Richter Christian Friehoff an. Und er stellte fest: „Je höher der Arbeitsdruck ist, desto statistisch wahrscheinlicher ist es, dass auch mal ein Fehler passiert.“ Erfahrungsgemäß werden Urteile eher milder, wenn eine Tat länger zurückliegt, und Zeugen sich in Prozessen schlechter erinnern können. Ein Ärgernis auch für die Ermittler, die Verdächtige vor die Justiz bringen. „Dadurch wird die Beweisführung schwieriger, gegebenenfalls sogar eine Verurteilung verhindert“, sagte Michael Mertens, NRW-Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Wiederholungstäter wüssten nach längerer Dauer unter Umständen nicht einmal mehr, für welches ihrer Delikte genau sie vor Gericht stehen. Beispielsweise, wenn zwischen einem Einbruch und der Verhandlung zwei Jahre liegen. Außerdem belasteten lange und späte Verfahren die Unschuldigen: „Ein Opfer hat ein Interesse daran, dass ein Täter vor Gericht gestellt wird, und es kann nach einem Strafverfahren hoffentlich mit der Sache abschließen“, so Mertens.

Die Opposition im Landtag sieht hinter dem Mangel an Staatsanwälten ein noch größeres Problem. „Es gibt an allen Ecken und Enden einen gravierenden Personalmangel in Polizei und Justiz“, sagte Sonja Bongers, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Insgesamt gehe es um 7300 Stellen. Dieses Defizit müsse beseitigt werden. „Hier sind Innenminister Reul und Justizminister Limbach gefordert.“ Bisher habe die schwarz-grüne Landesregierung aber nichts getan, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Die FDP vermutete eine ständige Arbeitsüberlastung von Staatsanwaltschaften, beispielsweise in Köln.