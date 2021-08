Drei Verletzte in Köln : Passanten mit Blasrohr-Pfeilen beschossen

Drei Verletzte in Köln

Polizeieinsatz in Köln: Am Barbarossaplatz sind drei Menschen mit Pfeilen aus einem Blasrohr beschossen und leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln Drei Menschen sind in Köln mit Pfeilen vermutlich aus einem Blasrohr beschossen und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Schützen.

Vermutlich mit einem Blasrohr hat ein Unbekannter in Köln drei Menschen mit Pfeilen beschossen und leicht verletzt. Am Barbarossaplatz im Stadtteil Neustadt-Süd seien am Montagmorgen ein Mitarbeiter einer Baustelle, ein Passant sowie ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe getroffen worden, teilte die Polizei mit.