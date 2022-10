Naturschauspiel : Partielle Sonnenfinsternis versteckt sich hinter Wolken

Heppenheim/Offenbach Bei einer partiellen Sonnenfinsternis konnten viele Neugierige mit besonderen Schutzbrillen oder Filtern beobachten, wie sich der Mond vor den Stern im Zentrum unseres Sonnensystems schob.

Schaulustigen präsentierte sich am Dienstag ein seltenes Himmelsphänomen, so denn das Wetter mitspielte und Wolken nicht den Blick versperrten. „Südlich der Donau konnte man es gut sehen. Da war es klar“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Auch südlich von Stuttgart bis zum Bodensee sei klare Sicht gewesen. Anderen Ortes habe man auf Wolkenlücken hoffen müssen – wie in Köln.