AfD setzt auf Präsenz : Parteien planen digitalen Wahlkampf

Düsseldorf Fünf Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen planen die Parteien ihren Wahlkampf, der durch die Corona-Pandemie wohl besonders auf digitalen Plattformen stattfinden wird.

So fragte die CDU seit Anfang November im Internet, wo in NRW der Schuh drückt. Die Aktion endete am Freitag mit einem Online-Talk mit Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst. Die CDU betont, dass die Anregungen in das Wahlprogramm einfließen sollen. Als Werbeagentur hat die CDU wie beim vorherigen Landtagswahlkampf „Brand Lounge“ verpflichtet. „Ein bewährtes Team, das neue, frische Ideen einbringen wird“, sagte Wahlkampfleiter Thomas Breuer.