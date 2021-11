Nach der Bundestagswahl : Parteien bummeln beim Abhängen von Wahlplakaten

Die Bundestagswahl ist Geschichte, so manches Wahlplakat noch nicht. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Aachen/Dortmund In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen haben die Parteien anscheinend beim Einsammeln ihrer Plakate nach der Bundestagswahl getrödelt. In der Regel müssen die Schilder eine oder zwei Wochen nach der Wahl wieder weg sein.