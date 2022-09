Spritpreise bei unseren Nachbarn : „Paradies“ für Benziner in Belgien, kaum Sparpotenzial für Diesel-Fahrer

So sind die Spritpreise in den Niederlanden und Belgien. Foto: dpa/Jens Büttner

Interaktiv Aachen Zum 1. September ist der Tankrabatt in Deutschland ausgelaufen. Die Spritpreise steigen für Diesel und Super erneut über die Zwei-Euro-Grenze. Aber wie sieht es bei unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden aus?

Laut einer interaktiven Tankstellenkarte für die niederländischen Tankstellen variieren die Spritpreise am Freitagmorgen für Super 95 in unserer Grenzregion von 1,94 Euro in Kerkrade bei Herzogenrath und Aachen bis 1,95 Euro in Waldfeuchtbaan an der Grenze zum Kreis Heinsberg. An den meisten Tankstellen werden jedoch über 2 Euro pro Liter fällig. Damit liegen die Preise leicht unterhalb der deutschen Werte. In Aachen beispielsweise schwankt der Literpreis am Morgen zwischen 2,11 Euro und 2,24 Euro.

Anders sieht das beim Diesel aus. Während in unserer Region kaum eine Tankstelle einen Preis von unter 2,10 Euro den Liter anbieten kann, nähert sich der Dieselpreis in den Niederlanden sogar eher der 2-Euro-Grenze. In Heerlen ist der Liter bereits für 1,98 Euro zu bekommen.

In Belgien zaubert der Blick auf die Tankpreise den Autofahrern dafür ein Lächeln ins Gesicht. In Grenznähe kann man Super E10 schon für 1,61 Euro in Raeren und Eynatten tanken. Eine der günstigen Tankstellen befindet sich am Freitag aber laut einer Tankstellenkarte direkt an der Autobahnabfahrt Eupen – dort werden nur 1,57 Euro für einen Liter Super fällig.

Bei Diesel ist das Einsparpotential geringer, die Preise liegen hier am Freitagmorgen rund um 1,95 Euro. Da lohnt sich die Fahrt an die Zapfsäule nur, wenn man ohnehin in Richtung Belgien unterwegs ist.

