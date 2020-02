Orkan „Sabine“ : Kein Unterricht an Schulen in der Städteregion Aachen

Am Montag bleiben die Stühle vielerorts auf den Tischen stehen. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Region Orkan „Sabine“ versetzt ganz Nordrhein-Westfalen in Alarmbereitschaft. Auch Städte in der Region Aachen bereiten vor. Vielerorts fällt am Montag der Unterricht aus. Betreuung in den Kindergärten findet normal statt.

Die Städteregion Aachen hat am Sonntagmittag bekannt gegeben, dass kein Unterricht stattfindet. Alle Schulen bleiben dennoch geöffnet, sodass eine Betreuung von Kindern, die trotzdem zur Schule gebracht werden sichergestellt wird. Der Betrieb in Kindergärten der Städteregion, der Städte und Gemeinden findet wie gewohnt statt. Bei allen anderen Kitas wird den Eltern empfohlen sich beim jeweiligen Träger zu erkundigen.

Das hat der Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier mit der Monschauer Bürgermeisterin und den Bürgermeistern der Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath, Eschweiler Roetgen, Simmerath, Stolberg und Würselen vereinbart.

Dennoch wird dringend empfohlen die Schul- und Kindergartenkinder Zuhause zu betreuen. Die Schülerfahrten der Aseag wurden alle gestrichen.

Auch im Kreis Düren findet teilweise kein Unterricht statt.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass der Orkan „Sabine“ in der Nacht zum Montag in Nordrhein-Westfalen Schäden verursacht und möglicherweise den Verkehr durcheinanderbringt. „Zwischen Windstärke 9 und 12 ist da alles möglich“, sagte Meteorologe Bernd Hussing. Bereits am Sonntagnachmittag werden die ersten schweren Sturmböen erwartet, im Bergland auch orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern. Vereinzelt soll es auch Gewitter mit Starkregen geben.

Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert. Der Sturm wird voraussichtlich am Montag andauern. Die Wetterexperten rechnen tagsüber weiterhin mit schweren Sturmböen.

Viele große Städte – darunter Köln, Düsseldorf, Essen und Gelsenkirchen – lassen den Unterricht an städtischen Schulen am Montag ausfallen, wie sie am Freitag und Samstag mitteilten.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert ...

(red/dpa)