Aus aktuellem Anlass : TV-Übertragung der Ordensverleihung verschiebt sich

München/Aachen Die 70. Ordensverleihung des Aachener Karnevalsvereins wird am Montag nicht wie geplant um 20.15 Uhr, sondern erst um 22 Uhr im Ersten übertragen. Grund ist der angekündigte Rückzug von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.

3,14 Millionen Zuschauer saßen im vergangenen Jahr vor den Empfangsgeräten, um die Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu verfolgen. Diese Quote wird am Montag wohl nicht übertroffen.