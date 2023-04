Verfassungsklage : Opposition klagt gegen NRW-Haushalt

Düsseldorf SPD und FDP im Landtag bezweifeln, dass die aktuelle nordrhein-westfälische Finanzplanung der Verfassung entspricht. Die Grünen unterstellen „Klageritis“.

Die Fraktionen von SPD und FDP im Düsseldorfer Landtag wollen Verfassungsklage gegen den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen einreichen, also gegen die Finanzplanung des Landes mit einem Krisen-Rettungsschirm für bis zu fünf Milliarden Euro neuen Schulden, die die schwarz-grüne Landesregierung kurz vor dem Jahreswechsel auf den Weg gebracht hat. Das bestätigten Partei- und Fraktionskreise am Wochenende.

Das „Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ wurde am 21. Dezember verabschiedet.

„Ein Beispiel: Aus den neuen Schulden werden unter anderem Satellitentelefone für das Kulturministerium finanziert. Wie bitte werden mit diesen Telefonen die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf NRW gemildert?“, so Höne. Zudem wären Finanzhilfen auch mit weniger Schulden möglich gewesen, so die Überzeugung von Kritikern. „Sollten Hilfen nach einem Urteil nicht ausgezahlt werden können, trägt dafür die Landesregierung die alleinige Verantwortung“, sagte Höne mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens. „Dieses Verfahren fällt auf den Ministerpräsidenten und seinen Finanzminister zurück.“

Die SPD will am heutigen Montag eine ausführliche Erklärung zum Thema abgeben. Das Finanzministerium von Marcus Optendrenk (CDU) reagierte zunächst zurückhaltend: „In einem Rechtsstaat ist es das gute Recht der Opposition, wesentliche Entscheidungen überprüfen zu lassen“, hieß es. Aus Respekt vor dem Gericht wolle man von weiteren Stellungnahmen absehen.

Deutliche Kritik kam hingegen von den Regierungsfraktionen. Der finanzpolitische Sprecher der CDU, Olaf Lehne, nannte die Klageankündigung eine „parteipolitische Verzweiflungstat“ und unterstellte Taktik bei der Wahl des Zeitpunkts: „Auf der einen Seite sagen SPD und FDP: Das ist alles verfassungswidrig. Auf der anderen Seite haben sie mit ihrer Klage so lange gewartet, dass sie sicher sein können, dass zumindest ein großer Teil der Hilfen da ankommen wird, wo er ankommen muss: Bei den Kommunen“, sagte er unserer Redaktion. Die Parteien wüssten in Wahrheit wohl, dass das Geld dort wirklich gebraucht werde – und stellten nun trotzdem „die Milliardenzahlungen infrage, mit denen das Land den Menschen in NRW in dieser Krise hilft“.