Nach Brand im Krefelder Affenhaus : Online-Verkauf von Himmelslaternen in NRW gestoppt

Düsseldorf Dutzende Tiere starben in der Silvesternacht im Krefelder Zoo durch einen verheerenden Brand, ausgelöst durch Himmelslaternen. Nordrhein-Westfalen reagiert nun mit einem Verkaufsverbot.

Nach Kontrollen bei Anbietern von Himmelslaternen ist der Online-Verkauf der Lampions in Nordrhein-Westfalen vorerst gestoppt worden. Das NRW-Arbeitsministerium werde alle Instrumente nutzen, „um diese unsicheren Produkte vom Markt zu nehmen“, teilte das Ministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Auch Anbieter außerhalb Nordrhein-Westfalens sollen demnach mit Unterstützung von Marktüberwachungsbehörden in Deutschland und Europa kontrolliert werden.