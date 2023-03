Entscheidung erwartet : Offene Führungsfrage in der SPD-Fraktion in NRW

Offene Führungsfrage in der SPD-Fraktion in NRW

Erstmals nach dem überraschenden Rücktritt von Thomas Kutschaty als Chef der nordrhein-westfälischen SPD tritt an diesem Dienstag in Düsseldorf die Landtagsfraktion zusammen. Es wird erwartet, dass dort die Frage geklärt wird, ob der 54-jährige Ex-Justizminister sich auch von der Spitze der Fraktion zurückziehen wird. Aus einer Sitzung des Fraktionsvorstands drangen am Montag noch keine belastbaren Einzelheiten nach außen.

In Düsseldorf wird das Personalkarussell indes bereits mit diversen Spekulationen in Schwung gebracht. Als Führungspersönlichkeit sowohl für die Partei als auch für die Fraktion wird etwa der angriffslustige Vizefraktionschef Jochen Ott (48) aus Köln genannt. Auch der langjährige Landtagsabgeordnete und Schatzmeister der NRW-SPD, André Stinka (57) aus Dülmen, wird gehandelt.

Ebenso Landesgeschäftsführer Stefan Kämmerling (47) aus Eschweiler, der kürzlich wieder in den Landtag nachgerückt ist und sich in der vergangenen Wahlperiode mit viel Hartnäckigkeit Ruhm als „Chefankläger“ der Opposition erarbeitet hatte. Genannt wird auch der Name von Alexander Vogt (44) aus Herne, der schon seit 2010 Landtagsabgeordneter ist, allerdings erst im vergangenen Jahr in die Riege der stellvertretenden Fraktionschefs gewählt wurde.