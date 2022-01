Entlastungen für Wenigverdiener? : Ölpreis steigt auf Sieben-Jahres-Hoch

Der Preis für Öl ist auf einem Sieben-Jahres-Hoch. Foto: dpa/Ali Haider

Düsseldorf Die Hoffnung auf eine Erholung der Weltwirtschaft treibt die Nachfrage nach dem schwarzen Gold an, während der Spritpreis unter anderem in NRW steigt. Weil Heizöl und Gas ebenso so wie Diesel und Benzin teurer werden, fordern NRW-Verbraucherschützer Hilfen für weniger wohlhabende Bürger.