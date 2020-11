ICE evakuiert : Oberleitungsstörung sorgt für Probleme im Bahnverkehr

Stolberg Am Freitagabend ist es zu Ausfällen im regionalen Bahnverkehr gekommen. Schuld war offenbar eine Oberleitungsstörung zwischen Stolberg und Eschweiler. Ein ICE musste evakuiert werden.

In Folge der Störung war ein ICE in Eschweiler laut Angaben der Eschweiler Wehr auf Höhe der Phoenixstraße zum Stehen gekommen. Die insgesamt 75 Fahrgäste mussten daraufhin von der Eschweiler Feuerwehr aus dem stehenden Zug evakuiert werden. Der Weitertransport in Richtung Köln Hauptbahnhof erfolgte im Anschluss in Bussen.