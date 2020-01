Keine grüne Welle mehr : Oberbürgermeisterkandidat will Umweltspuren in Düsseldorf abschaffen

Oberbürgermeisterkandidat will Umweltspuren in Düsseldorf abschaffen

Düsseldorf Der kandidierende Oberbürgermeister der CDU plant die Umweltspuren in der Düsseldorfer Innenstadt abzuschaffen. Grund dafür sei das zu hohe Stau-Aufkommen.

Stephan Keller, designierter Oberbürgermeisterkandidat der CDU in Düsseldorf, will im Fall seines Sieges die Umweltspuren abschaffen. Das sagte er der „Rheinischen Post“ (Freitag). Früher habe er 14 Minuten bis in die Stadt gebraucht, heute seien es 40: „Wir hatten einst die beste grüne Welle Europas, wo ist sie hin? Künstlicher Stau bedeutet mehr Emissionen, das ist nicht sinnvoll“, so der derzeitige Kölner Stadtdirektor, der mit seiner Familie in Düsseldorf lebt.