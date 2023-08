DKV-Studie : Nur wenige in NRW leben rundum gesund

Düsseldorf Lediglich ein Achtel der Menschen in Nordrhein-Westfalen bewegt sich genug, ernährt sich ausgewogen und kann gut mit Stress umgehen. Zudem sitzt man hier im Schnitt viel zu viel. Das zeigt eine Studie der Versicherung DKV.

Die Deutschen sitzen immer länger. So hat sich die durchschnittliche Sitzzeit auf 554 Minuten pro Tag erhöht, wie aus dem Gesundheitsreport 2023 der Deutschen Krankenversicherung (DKV) hervorgeht. Das entspricht mehr als neun Stunden Sitzen am Tag. 2021 war die Sitzzeit noch eine halbe Stunde niedriger. Im Osten wird weniger gesessen als im Westen. Schlusslicht ist Nordrhein-Westfalen: Hier verbringen die Menschen im Schnitt täglich 590 Minuten – fast zehn Stunden – im Sitzen. In Hessen sind es „nur“ 543 Minuten und in Rheinland-Pfalz 513 Minuten.