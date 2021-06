Unwetterfront über NRW : Nur wenige Einsätze in Aachen, Düren und Heinsberg

Ein Blitz hellt hinter dunklen Wolken auf: Die Unwetter in der Nacht auf Sonntag verliefen für die Region glimpflich. Foto: dpa/Fabian Sommer

Aachen/Düren/Heinsberg Während Unwetter in Aachen, Düren und Heinsberg kaum Schäden anrichteten, führten Gewitter und Starkregen in der Nacht zu Sonntag zu viele Einsätze der Feuerwehr in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens.