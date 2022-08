Nach Regen-Hoffnungen : Nur „schlappe Schauer“ für die Region

Die Pflanzen verzehren sich nach Regen – doch der will nicht so richtig kommen. Foto: dpa/Harald Tittel

Interaktiv Aachen Das zum Ende der Woche erwartete Tief Lavinia weckte bei den Meteorologen von Eifelwetter große Hoffnungen auf Regen für die Region. Doch am Ende wird es doch nur „schlappe Schauer“ geben. Schuld ist Piet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach monatelanger Trockenheit wartet die Region auf neues Wasser von oben. Das zum Ende der Woche erwartete Tief Lavinia weckte Hoffnungen auf den langersehnten Regen. „Wir bei eifelwetter.de hatten erheblich mehr Regen für die Region errechnet. Doch am Ende bleibt es doch nur bei einigen schlappen Schauern“, sagt Meteorologe Bodo Friedrich auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Tief Lavinia, das von Großbritannien heranzieht, werde dabei maßgeblich vom Hochdruckgebiet Piet, das aus Richtung Spanien kommt, entschärft.

Bei der Wetterstation Eifelwetter, und wahrscheinlich auch anderswo, hatte man viele Hoffnungen in das Ende dieser Woche gesetzt. Ausgetrocknete Vegetation und Bachläufe sind die Folge von ausbleibendem Regen. Das wird sich auch in den kommenden Tagen nicht groß ändern. „Auch wenn die Prognosen nur zwei bis drei Tage im Voraus seriös sind, pendelt sich die Großwetterlage mittelfristig auf sommerliches Wetter ein“, so Friedrich.

Lesen Sie auch Niedrige Pegelstände : Regen wird kleinen Effekt auf Wasserstand im Rhein haben Eine kleine Welle steigender Wasserstände auf dem Rhein erwarten Experten angesichts des vorhergesagten Regens.

In den nächsten fünf bis sechs Tagen werde es weiter hochsommerliche Temperaturen – jedoch ohne wirkliches „Hitzemonster“ – geben, bis Ende August könnte die Lage bei den Niederschlägen angespannt bleiben. Bodo Friedrich rät den Menschen deshalb, „die Regentonnen so gut es geht vollzukriegen.“ Bis auf ein paar kleine Schauer erwarten die Meteorologen keine größeren Regenmassen in den nächsten Tagen.

„Richtig große und flächendeckende Mengen sind im Moment leider nicht zu erwarten“, sagte auch eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Essen. Es sei eher lokal begrenzt mit schauerartigen Regen am Freitag und am Wochenende zu rechnen. Dabei sei es häufig bewölkt. Am Sonntag nehme dann der Sonnenanteil wieder zu. Die Tageshöchstwerte erreichten je nach Region bis zu 28 Grad. Die neue Woche starte dann voraussichtlich mit ähnlichen Werten.

(nick/dpa)