Neue Schutzverordnung greift : Nur noch Stichproben-Kontrolle im Laden

Für den nordrhein-westfälischen Einzelhandel treten an diesem Mittwoch kleine Erleichterungen bei der Kontrolle der coronabedingten Zugangsbeschränkungen in Kraft (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Düsseldorf Das Leben coronagebeutelter Einzelhändler wird wieder etwas leichter: Einen Türsteher zur Eingangskontrolle müssen sie nicht mehr eigens abstellen. Ab sofort gilt in NRW eine aktualisierte Schutzverordnung.

Für den nordrhein-westfälischen Einzelhandel treten an diesem Mittwoch kleine Erleichterungen bei der Kontrolle der coronabedingten Zugangsbeschränkungen in Kraft. Zwar dürfen weiterhin nur Geimpfte und Genesene Geschäfte und Märkte betreten, die nicht der Grundversorgung dienen. Diese sogenannte 2G-Regel muss aber nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Das sieht die aktualisierte Corona-Schutzverordnung vor, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt hatte.