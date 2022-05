Tierheim Köln-Dellbrück : Nummerierte Schildkröten in Köln ausgesetzt

Köln In Köln machte eine Passantin eine ungewöhnliche Entdeckung. Im Stadtteil Porz waren 16 Landschildkröten mit Nummern auf ihren Panzern ausgesetzt worden.

16 kleine Landschildkröten sind in einem Karton in Köln ausgesetzt worden. Eine Passantin habe die Tiere im Stadtteil Porz gefunden, teilte das Tierheim Köln-Dellbrück am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Die Schildkröten seien mit weißer Farbe auf ihren Panzern nummeriert worden. Ob die Tiere von ihrem Züchter ausgesetzt oder gestohlen und dann in dem Karton zurückgelassen wurden, sei unklar.