Statistik : NRW wird immer älter

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Viele Menschen werden älter als in früheren Generationen. Das Durchschnittsalter im Land steigt. Sehr gut leben Ältere offenbar in Bad Sassendorf.

In Nordrhein-Westfalen gab es den stärksten Anstieg des Durchschnittsalters von 2011 bis 2020 in den eher ländlichen Kreisen Borken und Coesfeld. Die höchsten Rückgänge wurden dagegen für die Städte Gelsenkirchen und Hagen ermittelt. Einen leichten Rückgang des Durchschnittsalters auf 43,1 Jahre verzeichnete auch die Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Entwicklung des Durchschnittsalters lässt sich bundesweit in einer neuen interaktiven Anwendung der Statistik-Ämter ablesen. Die Menschen in der Region sind in der Städteregion Aachen am jüngsten. Dort liegt das Durchschnittsalter bei 43,3 Jahren. Besonders die Stadt Aachen mit 41,3 Jahren ist dafür verantwortlich. Im Kreis Düren (44,6 Jahre) und Kreis Heinsberg (44,8 Jahre) ist die Bevölkerung mehr als ein Jahr älter als in der Städteregion. Die älteste Gemeinde in der Region ist Heimbach mit 48,8 Jahren, gefolgt von Wegberg mit 46,5 Jahren.