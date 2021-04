„Lolli-Tests“ : NRW will Testmethode an allen Grund- und Förderschulen anbieten

NRW will Testmethode an allen Grund- und Förderschulen anbieten

Düsseldorf 735.000 Kinder besuchen in NRW eine Grund- oder Förderschule. Ab Mitte Mai sollen sie alle Zugang zu sogenannten Lolli-Tests haben. Dafür braucht es Laborkapazitäten.

Nordrhein-Westfalen will bis Mitte Mai an allen Grund- und Förderschulen im Land sogenannte Lolli-Tests zum Erkennen von Coronavirus -Infektionen anbieten. Das sagte Schul-Staatssekretär Mathias Richter der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ, Montagsausgabe).

Bei der sogenannten Lolli-Methode muss kein Stäbchen in die Nase oder tiefer in den Rachen geführt werden. Kinder lutschen stattdessen 30 Sekunden lang an einem Abstrichtupfer – dem „Lolli“. Die Tupfer werden danach in einem Labor ausgewertet. Es handelt sich um PCR-Tests, die beim Erkennen von Infektionen mit dem Coronavirus als sehr genau gelten. In Köln sind die Tests bereits in Kitas und Schulen im Einsatz.