NRW-Fraktionschef : Vorschläge für Laschet-Nachfolge nach Wochenende

Düsseldorf Armin Laschet will seine Vorschläge zur Nachfolge als CDU-Landeschef und Spitzenkandidatur für die NRW-Landtagswahl 2022 „nach dem Wochenende“ bekanntgeben.

Die Entscheidung über die Spitzenpersonalien treffe aber der CDU-Landesparteitag am 23. Oktober, sagte Löttgen. Er erwarte, dass die CDU-Fraktion die Beschlüsse des Landesvorstands einmütig unterstütze. Denn die Stärke der CDU in Nordrhein-Westfalen sei, Geschlossenheit zu zeigen. Die CDU-Fraktion sei der „Stabilitätsanker“ in der CDU NRW. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fielen in der Landesvorstandssitzung am Montagabend wenige Nachfolgernamen – wenn, dann aber am häufigsten der Name von Wüst.