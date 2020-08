Bußgelder, Masken, Pflichttest : NRW verschärft die Corona-Verordnungen

Düsseldorf Weitere Lockerungen? Vorerst nicht. Auch in NRW ist Schluss mit neuen Erleichterungen bei den coronabedingten Einschränkungen. Für Masken-Verweigerer wird die Luft dünner. Unter anderem müssen sie Strafe in Bussen und Bahnen zahlen.

Hohe Bußgelder für Masken-Verweigerer, Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz und Test-Pflichten – das sind die wichtigsten Neuerungen in den neuen Corona-Verordnungen Nordrhein-Westfalens. Angesichts steigender Infektionszahlen könne es derzeit keine weiteren Lockerungen geben, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Die neuen Regeln treten am Mittwoch in Kraft.