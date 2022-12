Szene in Nordrhein-Westfalen : NRW-Verfassungsschutz: Russland bestärkt „Reichsbürger“ in Weltsicht

Fall vor dem Verwaltungsgericht : Reichsbürger in der Jülicher Atomanlage nicht willkommen Als Geburts- und Wohnort gab er das Königreich Preußen an und fügte noch „Deutschland als Ganzes“ an. Daraufhin wurde der Ex-Schichtleiter in der Jülicher Atomanlage gefeuert. Der Verdacht: Er ist Reichsbürger.