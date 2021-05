„Mit Extremisten vernetzt“ : NRW-Verfassungsschutz beobachtet 20 Querdenker-Gruppen

Update Aachen/Düsseldorf „Aus manchen Corona-Skeptikern sind Demokratie-Feinde geworden“: Mit klaren Worten begründet NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), warum der Verfassungsschutz nun 20 Querdenker-Gruppen und die Düsseldorfer „Corona-Rebellen“ ins Visier nimmt.

Die Düsseldorfer „Corona-Rebellen“ waren laut „Tagesspiegel“ auch beim Sturm auf den Berliner Reichstag im August letzten Jahres beteiligt. Wie aus einem aktuellen Bericht des Innenministeriums an den Düsseldorfer Landtag hervorgeht, waren auch bei einer eskalierten Demo am 21. April in Berlin „10 bis 15 Angehörige der "Corona Rebellen Düsseldorf"“ dabei. Zudem gibt es Bezüge in die Region. Vertreter der Gruppe waren nach Recherchen dieser Zeitung in die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Heinsberg involviert und besuchten einzelne Kundgebungen in Aachen.